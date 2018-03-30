Оперу "Война и мир" Прокофьева в постановке Кончаловского впервые представят на новой сцене Мариинки

30.03.18 08:27

© РИА Новости. Владимир Вяткин

30 марта. Interfax-Russia.ru - Оперу Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского впервые представят на сцене Мариинского-2 в пятницу и субботу, сообщает пресс-служба театра.

"Эпический по своим масштабам спектакль (сложные декорации весом более 60 т, около 1 тыс. костюмов и более 200 артистов) впервые освоит пространство Новой сцены Мариинского театра", - говорится в сообщении.

В главных партиях выступят ведущие солисты оперной труппы и Академии молодых оперных певцов Мариинки. 30 марта за пульт симфонического оркестра встанет Валерий Гергиев, 31 марта - Павел Смелков.

"Мне нужно было создать текучесть действия, его трансформацию из одной декорации в другую, происходящую на глазах у зрителей и незаметную для него. Нужно было создать архитектуру пространства. Земля и небо - вот два пространства, две сферы, первичных для человека. Они и существуют в моей постановке этой оперы как ее идея", - приводит пресс-служба слова А.Кончаловского.

В пресс-службе отмечают, что премьера постановки (совместной с Метрополитен-опера) в режиссуре А.Кончаловского и оформлении Георгия Цыпина состоялась 11 марта 2000 года. Она стала одним из самых экспортируемых спектаклей Мариинского театра с обширной гастрольной судьбой. Опера была показана на многих прославленных сценах мира: в миланском Ла Скала, лондонском Ковент-Гарден, нью-йоркской Метрополитен-опере, а также в ряде других театров Европы и Азии.