Погранрежим в Балаклавской бухте в Севастополе предлагают отменить

30.03.18 08:36

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 марта. Interfax-Russia.ru - Пограничная служба ФСБ России предлагает больше не применять правила пограничного режима в Балаклавской бухте в Севастополе, где находится большая стоянка маломерных прогулочных судов, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства в пятницу.

"В настоящее время владельцы плавательных средств, базирующихся в Балаклавской бухте, для того, чтобы отойти от берега (будь то короткая морская прогулка по бухте, или популярные морские туристические маршруты с выходом из нее) согласно действующему законодательству, обязаны уведомить пограничный орган о своих намерениях (цель, время, место отхода и возвращения), так как на бухту распространяются правила пограничного режима", - говорится в пресс-релизе.

Пограничники подготовили изменения к приказу ФСБ "Об определении участков (районов) внутренних вод РФ, в пределах которых устанавливается пограничный режим" на основании ходатайства губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

"Перечень участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, предлагается дополнить разделом "Черное море" следующего содержания: "Черное море в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Фиолент - мыс Айя", - говорится в сообщении.

В случае принятия документа выход в море, передвижение по бухте и выход из бухты (крайняя точка - линия между мысами Фиолент и Айя) пограничный орган контролировать не будет.

"Вступление изменений в силу значительно упростит не только деятельность владельцев и капитанов плавсредств, но и будет способствовать созданию условий для комфортного отдыха жителей и гостей полуострова", - считают авторы документа.

Проект приказа согласован с руководством крымских управлений погранслужбы и ФСБ.

Балаклава административно является частью Севастополя, находится на берегу хорошо защищенной от штормов живописной бухты, которая является крупнейшим в Крыму местом стоянки яхт.