Автобус опрокинулся на Ставрополье, один человек погиб, четверо пострадали

30.03.18 08:46

© РИА Новости. Игорь Онучин

30 марта. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб, еще четыре пострадали в опрокинувшемся на Ставрополье автобусе, водитель которого заснул за рулем, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

"В пятницу около 04:30 мск на 337 километре федеральной автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды", проходящей по территории Минераловодского района, водитель рейсового автобуса "Сетра", двигаясь по маршруту "Махачкала - Кисловодск", управляя автобусом в состоянии переутомления, уснул, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием автобуса", - сказано в сообщении.

По данным ГИБДД, на месте происшествия от полученных травм погиб пассажир - 38-летняя жительница Дагестана. С травмами различной степени тяжести в ЦРБ Минераловодского района доставлены 4 пассажира автобуса - 21-летняя девушка, 22-летний и 23-летний мужчины (все жители республики Дагестан) и 53-летняя жительница Карачаево-Черкесской республики.

"За рулем автобуса находился 24-летний житель Георгиевского района, стаж вождения категории "Д" у которого - 2 года. За последние 2 года он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД", - говорится в пресс-релизе.

Автобус оборудован ремнями безопасности, в момент ДТП в салоне находились 18 пассажиров.

"Были ли они пристегнуты, будет установлено в ходе следствия", - отмечает УГИБДД.