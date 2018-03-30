В подмосковном Волоколамске вводится режим повышенной готовности, речи о ЧС пока нет

30.03.18 08:59

© РИА Новости. Максим Блинов

30 марта. Interfax-Russia.ru - В подмосковном Волоколамске в пятницу в связи с ситуацией на мусорном полигоне "Ядрово" вступает в силу режим повышенной готовности, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет", - сказали в главке.

Жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты. "Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств", - сказали в главке.

Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них - ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.