Москвичи могут делиться с читальнями прочитанными книгами

30.03.18 09:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 марта. Interfax-Russia.ru - Библиотеки департамента культуры Москвы запускают акцию "Скорая библиотечная помощь", которая дает возможность передать читальням Москвы прочитанные книги, сообщает в пятницу сайт мэра столицы.

"Случается, что старые книги дарят друзьям и знакомым, относят в букинистический магазин или же они просто стоят на полках. Главная цель акции - дать уже прочитанным и, возможно, позабытым их владельцами книгам вторую жизнь. Мы хотим централизованно собрать и передать эти издания в те библиотеки страны, которые хотят расширить и пополнить свои фонды. Мы также хотим показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век информационных технологий", - говорится в сообщении.

Прочитанные книги, которые больше не пригодятся, столичные читатели смогут передать в Центральную городскую деловую библиотеку.

"Жители города могут принести художественную и познавательную литературу для детей и взрослых, энциклопедии и справочники, произведения русских и зарубежных классиков, научно-популярную литературу, беллетристику. Мы принимаем от жителей и отправляем в региональные читальни книги только в хорошем состоянии", - приводят на сайте слова директора Центральной городской деловой библиотеки Натальи Забелиной.

Кроме рядовых читателей, в акции "Скорая библиотечная помощь" примут участие столичные читальни, которые "поделятся изданиями, которые некогда им были переданы в безвозмездное пользование издательствами, различными организациями и частными лицами".