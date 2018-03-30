Караоке в торговом центре в Ростовской области закрыли из-за нарушений противопожарных норм

30.03.18 09:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Новочеркасский городской суд приостановил деятельность развлекательного заведения в Новочеркасске (Ростовская область) до устранения грубых нарушений пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

"Прокуратура Новочеркасска с сотрудниками регионального МЧС проверила исполнение требований о пожарной безопасности в торговом комплексе "Баклановский". В ходе проверки установлено, что в караоке-баре на территории центра есть нарушения, связанные с пожарной сигнализацией", - говорится в сообщении.

В частности, уточняет, прокуратура, самостоятельная система оповещения в караоке-баре не подает звуковых сигналов при пожаре в другие места торгового комплекса.

Исполнение предписаний суда прокуратура Новочеркасска взяла на контроль.