Крымский мост получит акустический "щит"

30.03.18 09:46

Фото сайта Крымский мост

30 марта. Interfax-Russia.ru - Строители монтируют шумопоглощающие панели высотой от трех до шести метров на участках Крымского моста, примыкающих к берегам Керченского пролива, сообщил информационный центр проекта в пятницу.

"Шумопоглощающие экраны установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией. Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченского берега", - сообщил заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик моста) Росавтодора Кайрат Турсунбеков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Экраны - это несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Каркас выполнен из нержавеющей стали. Шумопоглощающий элемент - из минераловатной плиты. Она устойчива к ветру и влаге, пожаробезопасна. Для предотвращения сильных деформаций от ударов камней панели имеют рёбра жесткости с частотой не реже чем один метр.

Аналогичные экраны впоследствии будут установлены и на определенных участках вдоль железнодорожной части моста.

Также для снижения уровня шума по специальной схеме высадят деревья.