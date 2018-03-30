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30.03.18 09:46
Крымский мост получит акустический "щит"
"Шумопоглощающие экраны установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией. Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченского берега", - сообщил заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик моста) Росавтодора Кайрат Турсунбеков, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Экраны - это несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Каркас выполнен из нержавеющей стали. Шумопоглощающий элемент - из минераловатной плиты. Она устойчива к ветру и влаге, пожаробезопасна. Для предотвращения сильных деформаций от ударов камней панели имеют рёбра жесткости с частотой не реже чем один метр.
Аналогичные экраны впоследствии будут установлены и на определенных участках вдоль железнодорожной части моста.
Также для снижения уровня шума по специальной схеме высадят деревья.
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