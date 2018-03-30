Балерина Лиепа проведет курс для одаренных детей в Тульской области

30.03.18 09:49

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

30 марта. Interfax-Russia.ru - Народная артистка России Илзе Лиепа, которая возглавляет Благотворительный фонд содействия и развития хореографического искусства, планирует провести в Туле занятия с учениками центра одаренных детей "Мастерская талантов", сообщила пресс-служба облправительства.

"На встрече в Туле губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Илзе Лиепа обсудили вопросы поддержки талантливой молодежи в сфере хореографии", - отметили в пресс-службе.

Осенью 2017 года в Туле открылся центр одаренных детей "Мастерская талантов", в котором под патронатом Санкт-Петербургского Дома музыки юные музыканты развивают свои способности.

По словам И.Лиепы, которые приведены в сообщении, специалисты ее благотворительного фонда выезжают в регионы и проводят с детскими коллективами специальные занятия и мастер-классы. Самые талантливые дети получают приглашение принять участие в постановках на сцене Большого театра. Артистка предложила провести занятия с тульскими ребятами и педагогами, которые их обучают.

Как сообщалось, в октябре 2017 года в Туле открылся областной центр одаренных детей "Мастерская талантов", в котором обучается более 40 школьников. Он создан на базе одного из ведущих учреждений детского музыкального образования региона - областной музыкальной школы имени Г.З.Райхеля. Обучение в нем будет бесплатным. Занятия будут проходить в течение одного года. В Центре детей будут обучать по таким специальностям, как фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты.

По окончании ребята получат сертификаты, а их преподаватели - удостоверения о повышении квалификации. Воспитанники Центра будут участвовать во всех региональных программах поддержки и поощрения одаренных детей.