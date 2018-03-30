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30.03.18 10:13
Досрочный ЕГЭ по математике будут сдавать 24 тыс. учащихся
"Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в досрочный период подали около 5,7 тысячи участников, экзамен пройдет в 125 пунктах проведения экзамена (ППЭ). На ЕГЭ по математике профильного уровня записались около 18,5 тысяч участников, для его проведения будет задействовано 92 ППЭ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечают в ведомстве, ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.
Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 апреля.
Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.
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