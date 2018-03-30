Начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

30.03.18 10:27

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

30 марта. Interfax-Russia.ru - Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" задержало по подозрению в злоупотреблениях полномочиями главного областного инспектора государственного строительного надзора Танзилию Комкову, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Она задержана ", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования.

Также, С.Петренко отметила, что Задержанная по подозрению в злоупотреблениях полномочиями глава кемеровского областного госстройнадзора Танзилия Комкова не противодействовала эксплуатации торгового центра в Кемерово, что стало причиной смерти десятков людей.

"По версии следствия, Т.Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".