Глобальный фейк: Лондон до сих пор не предоставил доказательств по "делу Скрипаля"
  
"Триумф" близко: Россия рассчитывает подписать контракт на поставку С-400 Индии в апреле
   
Кредит доверия: политологи не ждут скорой отставки Тулеева
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
30.03.18 10:30

Три станции юго-восточного участка "фиолетовой" ветки московского метро на день раньше открыли для пассажиров

© РИА Новости. Владимир Астапкович
Москва. 30 марта. Interfax-Russia.ru - Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии московского метро в пятницу вновь открылись для пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

"С 10:00 пятницы, на день раньше запланированного срока и после завершения необходимых проверок, связанных с безопасностью движения, для пассажиров открылись три станции юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии", - уточнил собеседник агентства.

Станции были закрыты с 24 марта для присоединения строящейся Кожуховской линии в районе станции "Лермонтовский проспект".

"Благодаря слаженной работе Транспортного комплекса Москвы и области, а также помощи, оказанной сотрудниками ГИБДД, количество обращений от граждан удалось снизить в десятки раз по сравнению с предыдущим закрытием осенью 2017 года", - отметили в пресс-службе.

В то же время компенсационные бесплатные автобусы, запущенные в районе Выхино-Жулебино на время закрытия станций, будут работать до 13:00. После этого времени на временные выделенные полосы будут допущены все автомобилисты, однако все временные знаки и другое оборудование, которое использовалось для создания выделенных полос на время компенсационных перевозок, уберут к утру 31 марта.

Кроме того, отменяются все временные перекрытия в районе закрытых станций.

Также с 13:00 на железнодорожной станции Выхино вновь начнут останавливаться пригородные поезда.

Сообщается, что за шесть дней по временным выделенным полосам на юго-востоке Москвы городские, пригородные и частные автобусы перевезли около 1,5 млн пассажиров. Свыше 2,5 тыс. транспортников и сотрудников ГИБДД обеспечивали транспортную доступность районов на время закрытия Таганско-Краснопресненской линии.

"Метрополитен использовал перерыв в работе трех станций, чтобы провести на них ремонт важных механизмов и генеральную уборку. Специалисты перебрали для профилактики более 1200 узлов контактного рельса на участке "Выхино" - "Котельники". Кроме того, на станции "Жулебино" заменили металлические части двух стрелочных переводов. На станциях "Котельники" и "Жулебино" проверены все важные механизмы эскалаторов. Благодарим москвичей за понимание и терпение!" - добавили в пресс-службе.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.03.18 13:16
За 6 лет в Новой Москве построены десятки школ, детсадов и поликлиник
.
  30.03.18 12:06
Любительская велогонка "Садовое кольцо" возрождается в Москве
.
  30.03.18 11:17
Март попрощается с Москвой снегопадом
.
  30.03.18 09:34
Москвичи могут делиться с читальнями прочитанными книгами
.
  29.03.18 16:35
Московские следователи направили в суд дело о присвоении 202 миллионов рублей
.
  29.03.18 16:29
Прокурор просит 15 лет колонии строгого режима колонии для офицера СКР Максименко, обвиняемого в коррупции
.
  29.03.18 15:42
Шесть станций может появиться на Бирюлевской линии метро
.
  29.03.18 15:20
Найденных в Москве львят передадут Липецкому зоопарку
.
  29.03.18 14:35
Абонементы "Музей в подарок" поступят в продажу в Москве в начале апреля
.
  29.03.18 13:44
Олега Анофриева похоронят в пятницу на Аксиньинском кладбище


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket