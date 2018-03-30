Три станции юго-восточного участка "фиолетовой" ветки московского метро на день раньше открыли для пассажиров

30.03.18 10:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Москва. 30 марта. Interfax-Russia.ru - Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии московского метро в пятницу вновь открылись для пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

"С 10:00 пятницы, на день раньше запланированного срока и после завершения необходимых проверок, связанных с безопасностью движения, для пассажиров открылись три станции юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии", - уточнил собеседник агентства.

Станции были закрыты с 24 марта для присоединения строящейся Кожуховской линии в районе станции "Лермонтовский проспект".

"Благодаря слаженной работе Транспортного комплекса Москвы и области, а также помощи, оказанной сотрудниками ГИБДД, количество обращений от граждан удалось снизить в десятки раз по сравнению с предыдущим закрытием осенью 2017 года", - отметили в пресс-службе.

В то же время компенсационные бесплатные автобусы, запущенные в районе Выхино-Жулебино на время закрытия станций, будут работать до 13:00. После этого времени на временные выделенные полосы будут допущены все автомобилисты, однако все временные знаки и другое оборудование, которое использовалось для создания выделенных полос на время компенсационных перевозок, уберут к утру 31 марта.

Кроме того, отменяются все временные перекрытия в районе закрытых станций.

Также с 13:00 на железнодорожной станции Выхино вновь начнут останавливаться пригородные поезда.

Сообщается, что за шесть дней по временным выделенным полосам на юго-востоке Москвы городские, пригородные и частные автобусы перевезли около 1,5 млн пассажиров. Свыше 2,5 тыс. транспортников и сотрудников ГИБДД обеспечивали транспортную доступность районов на время закрытия Таганско-Краснопресненской линии.

"Метрополитен использовал перерыв в работе трех станций, чтобы провести на них ремонт важных механизмов и генеральную уборку. Специалисты перебрали для профилактики более 1200 узлов контактного рельса на участке "Выхино" - "Котельники". Кроме того, на станции "Жулебино" заменили металлические части двух стрелочных переводов. На станциях "Котельники" и "Жулебино" проверены все важные механизмы эскалаторов. Благодарим москвичей за понимание и терпение!" - добавили в пресс-службе.