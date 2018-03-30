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30.03.18 11:02
Отстрел лис из-за случая бешенства пройдет еще в одном из районов Тюменской области
Отстрел лис в охотничьих угодьях района продолжится до конца декабря 2018 года, сообщается на сайте регионального Госохотуправления.
В свою очередь, в Голышмановском ветцентре агентству "Интерфакс-Урал" сообщили в пятницу, что мероприятия по регулированию численности лис связаны с выявленным случаем бешенства.
"Лиса, забежавшая на одно из личных подворий в поселке Голышманово, подралась с собакой, выгнала ее из будки и сама забралась туда, где потом была и обнаружена мертвой", - сказал сотрудник ветцентра.
Специалисты областной ветлаборатории, куда был отправлен биологический материал погибшего животного, подтвердили: дикий зверь был болен бешенством.
"В ближайшее время в поселке будет объявлен двухмесячный карантин по бешенству", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что отстрел лис из-за выявленных случаев бешенства до конца этого года будет проходить в лесах Ишимского и Нижнетавдинского районов.
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