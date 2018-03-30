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30.03.18 11:09

Центр семейной медицины открылся в Воронеже

© РИА Новости. Юрий Стрелец
30 марта. Interfax-Russia.ru - В Воронеже открылся Центр семейной медицины "Олимп Здоровья", где будет оказываться полный спектр современных услуг по сохранению и восстановлению здоровья, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отличительной чертой многопрофильной клиники, площадь которой 4,5 тыс. кв. метров, станет специально разработанная программа "семейный врач". Семейная медицина предполагает, что курирующий доктор прикрепляется к семье для оказания помощи в вопросах профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, оказания лечебно-диагностических услуг, включая составление индивидуальной программы обследования и, при необходимости, лечения, реабилитации, рациона питания.

В общей сложности в Центре будут работать более 100 сотрудников 45 специальностей, среди которых кандидаты и доктора медицинских наук. Предусмотрена также организация коллегиальных осмотров, в том числе с участием ведущих специалистов России и Европы.

Медучреждение включает несколько отделений - диагностическое, лечебно-консультативное для детей и взрослых, косметологии и физиотерапии, стоматологии, хирургии, а также дневной и круглосуточный стационар. Клиника оборудована аппаратами экспертного и премиального класса. Здесь обустроены кабинета гастроскопии, колоноскопии, физиотерапии, мануального терапевта.

Врио губернатора области Александр Гусев, присутствующий на открытии Центра, поблагодарил инвестора Александра Соловьева, на чьи средства был реализован проект.

"Я очень надеюсь на то, что клиника будет существенным дополнением к тем услугам, которые предоставляют наши государственные медицинские учреждения. Мы сумеем найти правильный вариант взаимодействия, который поможет населению города и области получать дополнительные услуги, которые мы не можем предоставить в наших лечебных заведениях, или, по необходимости, ту высокотехнологичную помощь, которую клиника сумеет на своей территории организовать", - сказал А.Гусев.

После торжественной части, были подписаны два соглашения о некоммерческом партнерстве - между клиникой и департаментом здравоохранения области, а также между клиникой и российским холдингом "МРТ-Экспресс". Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании с ООО "ФИЛИПС".

Соглашение с региональным департаментом здравоохранения предполагает взаимодействие в организации научной и практической работы для решения социальных задач здравоохранения, повышения качества оказываемых пациентам медуслуг.

Ранее Центр семейной медицины заключил соглашения о сотрудничестве с Воронежским госуниверситетом и Воронежским государственным медицинским университетом им. Н.Н. Бурденко. Планируется, что клиника будет работать с ведущими вузами региона по таким направлениям, как научные исследования активного долголетия человека, внедрение в практику новых технических достижений в медицине, передовых методов диагностики и лечения.

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