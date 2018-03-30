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30.03.18 11:14
Правительство РФ предлагает ввести административную ответственность за неправомерное удержание клиентов НПФов
Законопроект о переходах, разработанный сенатором Николаем Журавлевым, во вторник одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку. Принятие его в первом чтении запланировано на 3 апреля.
Правительство поддерживает этот законопроект при условии его доработки. В частности, правительство считает целесообразным дополнить законопроект положениями, направленными на пресечение неправомерного удержания участниками финансового рынка клиентской базы, предусмотрев обязанность Пенсионного фонда РФ (ПФР) оставлять заявления застрахованных лиц о переходе (досрочном переходе) к другому страховщику без рассмотрения в случае, если в ПФР в установленном порядке не поступило уведомление фонда о заключенном с данным застрахованным лицом договоре.
Законопроект предусматривает обязанность ПФР предоставлять гражданам при их обращении сведения о сумме инвестиционного дохода, который они могут потерять, в том числе по состоянию на дату подачи заявления о досрочном переходе к другому страховщику.
В настоящее время фонды предоставляют в ПФР информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на счетах застрахованных лиц, только по итогам финансового года, а потому Пенсионный фонд обладает актуальной информацией по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявления.
В связи с этим целесообразно предусмотреть другие сроки предоставления НПФами такой информации в ПФР, а также порядок формирования и поддержания негосударственными фондами в актуальном состоянии информации об инвестиционном доходе, не подлежащем передаче, либо об убытках, учитываемых при смене страховщика.
Законопроект о переходах также предусматривает создание административной платформы ЦБ РФ, которая будет осуществлять взаимосвязь всех участников процесса - НПФов, ПФР, Центробанка как регулятора этого рынка и гражданина.
Правительство считает неочевидной целесообразность централизации на базе Банка России информационного обмена между субъектами обязательного пенсионного страхования с учетом возникновения у Банка России дополнительных расходов, операционных рисков и ответственности за ненадлежащее функционирование предлагаемой платформы. Кроме того, предлагаемая модель организации информационного обмена не поддерживается Банком России.
Кроме того, правительство считает, что из законопроекта необходимо исключить положения, предусматривающие возможность подачи гражданином заявления в фонд о прекращении договора до его вступления в силу через организации (представителей), уполномоченные фондами на заключение от их имени договоров.
Помимо этого, правительство поддержало другой законопроект Н.Журавлева - поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, также при условии его доработки.
Этот законопроект предусматривает дополнение КоАП новой статьей, предусматривающей административную ответственность должностных лиц негосударственных пенсионных фондов, а также самих фондов за неисполнение требований законодательства РФ, касающихся предоставления в ПФР информации.
При этом предусматривается административная ответственность не только за нарушение обязанностей фонда, установленных законом о негосударственных пенсионных фондах, но и за нарушение фондом порядка представления информации, сопровождающей смену страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
В связи с этим правительство РФ считает, что необходимо установить административную ответственность за несвоевременное представление необходимой информации либо за предоставление фондом недостоверной информации, а также за необоснованный отказ фонда в приеме заявления застрахованного лица о прекращении договора об обязательном пенсионном страховании до вступления его в силу.
В соответствии с КоАП, дела об административных правонарушениях в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, включая дела, связанные с деятельностью НПФов, рассматривает Банк России. Поэтому в КоАП необходимо предусмотреть рассмотрение судьей дел, переданных ему Банком России, только в случае возможности назначения наказания в виде дисквалификации, отмечается в законопроекте.
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