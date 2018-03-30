Дагестан внес изменения в бюджет-2018, профицит сменился дефицитом

30.03.18 11:20

© РИА Новости. Илья Питалев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Парламент Дагестана внес изменения в бюджет на 2018 год, согласно которым доходы бюджета республики увеличены на 2,5% - до 103,1 млрд рублей, расходы - на 3,6%, до 103,3 млрд рублей, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", присутствовавший на заседании в четверг.

Дефицит бюджета составил 264,1 млн рублей, или 0,26% от расходов.

В частности, увеличены расходы в сфере дорожного хозяйства (на 1,73 млрд рублей), а также на реализацию инвестиционной программы (на 559 млн рублей). Также увеличены бюджетные ассигнования на повышение заработной платы в сфере образования, здравоохранения и культуры.

"Изменение доходной части республиканского бюджета Дагестана связано с уточнением прогноза поступления средств из федерального бюджета, а также увеличения доходов от акцизов на алкогольную продукцию", - сказал в ходе заседания врио министра финансов региона Юнус Саадуев.

По его словам, изменения не коснутся социальных обязательств бюджета.