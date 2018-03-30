Регионам РФ планируется выделить в 2018 году на переработку отходов субсидий в объеме один миллиард рублей

30.03.18 11:24

© РИА Новости. Илья Питалев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Минприроды России планирует ликвидировать более 180 незаконных свалок, на переработку отходов регионы получат 1 миллиард рублей, заявил глава ведомства Сергей Донской.

"К 2024 году мы должны очистить города от несанкционированных свалок, а это более 180 объектов, а затем продолжить эту работу на всей территории страны", - сказал С.Донской на заседании коллегии Минприроды.

"Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году мы планируем выделение субъектам Российской Федерации субсидий в объеме - один миллиард рублей", - подчеркнул С.Донской.