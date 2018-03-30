Аксенов назвал врагами Крыма политиков, заявляющих об ущемлении прав крымских татар в регионе

30.03.18 11:27

© РИА Новости. Алексей Куденко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Права крымских татар в Республике Крым не ущемляются, политики, которые заявляют об обратном, вредят полуострову, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Для нас, крымчан, абсолютно очевидны ложь и лицемерие тех, кто сегодня рассказывает, в том числе с международных трибун, о якобы имеющих место нарушениях прав крымскотатарского народа", - сказал С.Аксенов, выступая в пятницу в крымском парламенте с отчетом о работе правительства республики за 2017 год.

"Это предатели, враги Крыма и своего народа. Они одержимы злобой и преследуют только свои корыстные цели. Уверен, они ответят за свои преступления", - заявил глава республики.

По его словам, в Крыму развиваются национальные средства массовой информации - работают общественный крымскотатарский телеканал "Миллет" и крымскотатарское радио "Ветан седасы".

С.Аксенов сообщил также, что в 2017 году получены более 80 тыс. учебников крымскотатарского языка и литературы.

"В текущем году финансирование (обустройства, социально-культурного и духовного развития реабилитированных народов - ИФ) будет увеличено более чем в два раза и составит около 3 млрд 700 млн рублей. Планируется ввести в эксплуатацию семь детских садов и две общеобразовательные школы в местах компактного проживания реабилитированных граждан, около 40 километров сетей электроснабжения, почти столько же газовых сетей, обеспечить собственным жильем 540 семей в рамках ФЦП. Ничего подобного при Украине не было. Они одну школу 20 лет не могли достроить", - сказал С.Аксенов.

Он напомнил, что школа в симферопольском микрорайоне Фонтаны, где компактно проживают крымские татары, приняла первых учеников только в 2017 году.