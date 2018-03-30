Любительская велогонка "Садовое кольцо" возрождается в Москве

30.03.18 12:06

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Любительская велогонка "Садовое кольцо" пройдет 20 мая за несколько часов до начала традиционного Московского велопарада.

"Эта велогонка не новая идея, а возрождение тех традиций, которые уже были в СССР и России. Последний раз она проводилась в 1992 году, а потом трансформировалась. Мы уже получили свыше 800 регистраций, а свое участие подтвердили 400 спортсменов. Регистрация будет открыта до 19 мая",- сообщил на пресс-конференции в пятницу президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта, организатор любительской гонки на Садовом кольце Игорь Струтинский.

Он подчеркнул, что эта гонка для любителей, но количество участников ограничено - не более 800 человек.

"Мы ввели ограничения, самый младший гонщик должен быть 19-летним. Велогонщики разделятся на три группы: мужчины по категориям "Любители", "Мастерс" и женщины. Мужчинам предстоит проехать 5 кругов (78 км), а женщинам - 2 (31 км)", - отметил И.Струтинский.

Он заявил, что велогонка состоится в любую погоду.

Первый заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Алексей Кондаранцев сообщил на пресс-конференции, что за последние годы приток любителей велоспорта возрос на 150%, поэтому было принято решение возродить велогонку. При этом он отметил, что участие в традиционном велопараде, который пройдет после велогонки, смогут принять все желающие.

"В 2012 году в велопараде принимало участие 8 тысяч человек, а уже в прошлом году 40 тысяч человек", - сказал И.Струтинский.

Любительская велогонка "Садовое кольцо" стартует от проспекта Академика Сахарова и пройдет по внутренней стороне кольца. Велогонки по Садовому проводились еще в 1920 году - в качестве соревнований среди москвичей.