Генконсульство США начало выезд из здания в Петербурге

30.03.18 12:08

© РИА Новости. Максим Блинов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге покидает здание на Фурштатской улице.

Как передал корреспондент "Интерфакса", после 11.00 из здания дипмиссии начали выносить коробки, мешки, разобранную мебель и грузить в автомобили. Со двора консульства выехали внедорожники с дипломатическими номерами.

Во время выноса вещей из здания был задержан прохожий, бросивший стакан с кофе в сторону консульства. Молодого человека провели к пункту охраны, а затем увезли сотрудники полиции.

США занимают здание на Фурштатской улице, исторический особняк в Гродненском переулке (резиденция генерального консула - ИФ), а также снимают офис в бизнес-центре на набережной Мойки для отдела прессы и культуры. Как сообщалось, США также должны покинуть и особняк в Гродненском переулке.