|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.03.18 12:35
Затраты на капремонт жилья в Калужской области в 2018г вырастут на 50%
В 2017 году на капремонт был направлен 1 млрд рублей, таким образом затраты вырастут на 50%.
"Это связано с тем, что прошлый год хорошо поработали над собираемостью средств. По статистике мы начали собирать более 100%, потому что люди начали выплачивать долги", - отметил Р.Маилов.
По его словам, ремонтировать будут только те дома, где более 70% жителей платят взносы в фонд. Наименьшая собираемость отмечается на отдельных спецсчетах - зачастую в таких домах платят порядка 75% жителей.
В этом году в Калужской области планируется отремонтировать на средства фонда почти 500 домов. При этом существенно увеличена программа по замене старых лифтов - до 400 единиц, это столько же, сколько за три предыдущих года.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket