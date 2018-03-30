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30.03.18 12:35

Затраты на капремонт жилья в Калужской области в 2018г вырастут на 50%

© РИА Новости. Игорь Маслов
30 марта. Interfax-Russia.ru - Затраты на капитальный ремонт домов в Калужской области в текущем году составят порядка 1,5 млрд рублей, это самая большая сумма для области за историю существования фонда, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Руслан Маилов на пресс-конференции в пятницу.

В 2017 году на капремонт был направлен 1 млрд рублей, таким образом затраты вырастут на 50%.

"Это связано с тем, что прошлый год хорошо поработали над собираемостью средств. По статистике мы начали собирать более 100%, потому что люди начали выплачивать долги", - отметил Р.Маилов.

По его словам, ремонтировать будут только те дома, где более 70% жителей платят взносы в фонд. Наименьшая собираемость отмечается на отдельных спецсчетах - зачастую в таких домах платят порядка 75% жителей.

В этом году в Калужской области планируется отремонтировать на средства фонда почти 500 домов. При этом существенно увеличена программа по замене старых лифтов - до 400 единиц, это столько же, сколько за три предыдущих года.

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