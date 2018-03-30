Длина оборудованных морских пляжей Калининградской области превысила 6 км

30.03.18 12:49

© РИА Новости. Алексей Павлишак

30 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области продолжается работа по оборудованию морских пляжей, сообщил министр туризма Андрей Ермак на совещании в пятницу.

"В результате совместной работы правительства и муниципалитетов в период с 2014 года по 2018 год протяженность оборудованных морских пляжей выросла с 1,5 км до 6,5 км. На эти цели из областного бюджета было потрачено 65 млн рублей, еще 72,5 млн рублей выделили муниципалитеты", - сказал А.Ермак.

По его словам, на некоторых курортах оборудованы места для отдыха инвалидов. И работы по их созданию должны быть продолжены. Он подчеркнул, что в этом вопросе необходимо проявить активность муниципалитету самого популярного в регионе курорта - Светлогорска.

В свою очередь губернатор области Антон Алиханов сообщил, что "буквально вчера было принято решение о строительстве новых бун у старого променада в Светлогорске". "Эти сооружения позволят защитить от размывания пляж и увеличить его ширину", - отметил он.