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30.03.18 12:49
Длина оборудованных морских пляжей Калининградской области превысила 6 км
"В результате совместной работы правительства и муниципалитетов в период с 2014 года по 2018 год протяженность оборудованных морских пляжей выросла с 1,5 км до 6,5 км. На эти цели из областного бюджета было потрачено 65 млн рублей, еще 72,5 млн рублей выделили муниципалитеты", - сказал А.Ермак.
По его словам, на некоторых курортах оборудованы места для отдыха инвалидов. И работы по их созданию должны быть продолжены. Он подчеркнул, что в этом вопросе необходимо проявить активность муниципалитету самого популярного в регионе курорта - Светлогорска.
В свою очередь губернатор области Антон Алиханов сообщил, что "буквально вчера было принято решение о строительстве новых бун у старого променада в Светлогорске". "Эти сооружения позволят защитить от размывания пляж и увеличить его ширину", - отметил он.
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