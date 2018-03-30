Экипаж задержанного Украиной крымского сейнера посетил адвокат, передал еду и лекарства

30.03.18 12:54

© РИА Новости. Денис Абрамов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Адвоката допустили к экипажу судна "Норд" (флаг РФ, порт приписки Керчь), задержанного в Азовском море пять суток назад, он доставил морякам продукты и лекарства, сообщил "Интерфаксу" представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени 1 мая.

"На судне был адвокат, передал продукты на четыре дня, лекарства", - сказал собеседник агентства.

Защитник увиделся с экипажем "Норда" в ночь на пятницу. "Заключили договоры на правовое обслуживание", - добавил представитель владельца судна.