Более 730 тыс. пассажиров смогут полететь в 2018г по льготным тарифам в ДФО, Симферополь и Калининград

30.03.18 13:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Росавиация опубликовала перечень авиамаршрутов на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда, которые будут субсидироваться из федерального бюджета в 2018 году в соответствии с постановлением правительства №215.

Всего по трем программам планируется перевезти почти 729 тыс. пассажиров. Финансирование из бюджета составляет 3,8 млрд рублей.

Так, по дальневосточной программе (включает направления в пределах ДФО и перевозку детей во всероссийский детский центр "Океан") полеты будут выполняться по 57 направлениям, льготными билетами при этом смогут воспользоваться более 446,7 тыс. пассажиров. В программе задействованы 7 авиакомпаний: "Аэрофлот", "Алроса", NordStar, "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и "Якутия".

По программе субсидирования перевозок в Симферополь (из городов РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) полеты осуществляются по 26 маршрутам, льготные билеты доступны более 114,3 тыс. пассажиров. В этой программе участвуют также 7 авиакомпаний: "Аэрофлот", "Азимут", "Алроса" "Ижавиа", Red Wings, "Сибирь" и "Уральские авиалинии".

По программе льготных перевозок из Калининграда полеты будут выполняться по 6 направлениям, в ней могут поучаствовать около 167,9 тыс. пассажиров. Рейсы будут выполнять "Аэрофлот", "Нордавиа", Red Wings, "Сибирь", "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр".

Билеты по спецтарифу могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

"Обязанностью авиакомпании-участника программы субсидирования является предоставления на каждом рейсе, за исключением рейсов, выполняемых в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан", квоты мест в салоне экономического класса воздушного судна для обеспечения перевозки пассажиров по специальному тарифу в количестве не менее 30% от общего количества мест", - уточняет Росавиация.