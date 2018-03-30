В Нижнем Новгороде более 1 тыс. человек эвакуировали из торгового центра из-за сгоревшей фритюрницы

30.03.18 13:14

© РИА Новости. Евгения Новоженина

30 марта. Interfax-Russia.ru - Возгорание в кафе торгово-развлекательного центра "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде произошло в пятницу, из помещения ТРЦ были эвакуированы посетители и персонал.

Пресс-служба регионального Главного управления МЧС РФ сообщает, что информация о загоревшейся фритюрнице в одном из кафе поступила в 10:56 мск.

"В здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей", - отметили в ГУ МЧС.

Из ТРЦ были эвакуированы посетители и персонал - в общей сложности 1 тыс. 88 человек.

"Возгорание было оперативно потушено до прибытия пожарной охраны. Площадь пожара составила 0,5 кв.м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.