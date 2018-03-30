За 6 лет в Новой Москве построены десятки школ, детсадов и поликлиник

30.03.18 13:16

© РИА Новости. Илья Питалев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в течение двух-трех лет, там появятся новые объекты социальной и транспортной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая в пятницу Логистический центр во Внуково и строительство социальной инфраструктуры в городе Московский.

"Новая Москва продолжает строиться и развиваться, нам досталось непростое наследство - отсутствие транспортной и социальной инфраструктуры. Мы год от года устраняем эти проблемы. Самое активное на территории Новой Москвы - дорожное строительство, метростроение, строительство детских садов, школ, поликлиник. Я думаю, в ближайшие 2-3 года благоустройство большей части территории "новой" Москвы завершится", - сказал он.

По словам мэра, Новая Москва развивается комплексно. Рабочие места, социальная, транспортная инфраструктура появляются одновременно с новым жильем.

"За шесть лет нашей работы население Новой Москвы выросло с 250 до 350 тысяч человек. Одновременно с этим на новых территориях появилось 100 тысяч новых рабочих мест, построены десятки школ, детских садов, поликлиник, открыты две станции метро. Логистический центр во Внуково, новая школа и детские сады в Московском - это хорошие примеры комплексной застройки и создания качественной городской среды", - заявил С.Собянин.

Он напомнил, что в городе Московский продолжается реализация одного из крупнейших в столице проектов комплексного развития территории - строительство ЖК "Первый Московский". Всего запланировано строительство 1,3 млн квадратных метров жилья, а также необходимых объектов общественно- деловой и социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, поликлинику, отдел полиции, магазины, объекты бытового обслуживания. Также будет продолжено строительство объектов транспортной инфраструктуры.

В частности, завершаются работы по продлению Калининско-Солнцевской линии метро на 13,4 км от станции "Раменки" до станции "Рассказовка". В состав участка войдут станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". Планируется, что для пассажиров участок откроется в 2018 году. Кроме того, ведутся работы по продлению Сокольнической линии на 12,6 км от станции "Саларьево" до станции "Столбовая". В состав участка также войдут станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая".