Бюджет-2018 Кировской области из профицитного стал дефицитным

30.03.18 13:31

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили изменения в закон о региональном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, говорится в материалах Заксобрания.

В Минфине области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что с учетом вносимых изменений доходы бюджета утверждены в размере 49,62 млрд рублей, расходы - 49,669 млрд рублей, дефицит - 48,532 млн рублей (0,1% от расходов).

Изменения обусловлены корректировкой безвозмездных поступлений, направлением остатков средств за 2017 год.

"Источником дефицита являются остатки средств облбюджета по состоянию на 1 января 2018 года. Изначально областной бюджет был принят с профицитом 781,9 млн рублей, но учитывая то, что по порядку отражения эти остатки средств отражаются в источниках покрытия областного бюджета, сложив эти две суммы, образовался дефицит областного бюджета. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на наличие дефицита областного бюджета, никакого увеличения кредитных ресурсов, привлечения кредитных ресурсов не предусматривается", - сказала министр финансов региона Лариса Маковеева на заседании.

По ее словам, объем безвозмездных поступлений на 2018 год увеличился на 1,249 млрд рублей, на 2019 год - на 728,7 млн рублей, на 2020 год - на 281,7 млн рублей. Основное увеличение поступлений произошло за счет выделения средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 814,5 млн рублей. Полученные деньги будут использованы для переселения граждан из аварийного жилья в 16 муниципальных образованиях. Софинансирование из областного бюджета на это направление составит 277,9 млн рублей.

Также на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях и приобретение шести помещений под ясли в 2018 году Кировская область получит 630,9 млн рублей из федерального бюджета. В 2019 году на закупку ясельных помещений в шести муниципалитетах регион получит еще 413,6 млн рублей. Дополнительно к федеральным средствам предусматриваются областные ассигнования в размере 5% от общей суммы. В текущем году средства будут направлены на создание дополнительных мест только в Кирове, в 2019 году - в 6 других муниципальных образованиях.

Кроме того, из резервного фонда президента РФ в этом году Кировская область получит 141,9 млн рублей на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений образования и культуры. Ими будут профинансированы работы и закупки на восьми объектах. Также из фонда поступит 228,9 млн рублей на развитие здравоохранения: деньги пойдут на детские поликлиники, лекарственное обеспечение, закупку оборудования. Кроме того, 146,5 млн рублей область сможет использовать на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В дополнение к уже запланированным 800 млн рублей из федерального бюджета поступит еще 200 млн рублей на строительство путепровода в микрорайоне Кирова Чистые Пруды. В рамках софинансирования областной бюджет направит на данный объект еще 111,1 млн рублей.