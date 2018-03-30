Глава Минтруда сообщил о получении компенсационных выплат семьями 50 погибших на пожаре в Кемерово

30.03.18 14:07

© РИА Новости. Владимир Федоренко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Семьи 50 погибших в ходе пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" получили выплаты из федерального бюджета, бюджета области и владельца ТЦ, заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

"Мы организовали все выплаты, выплаты практически все уже прошли. На вчерашний вечер (семьям - ИФ) 50 погибших - уже выплаты всем членам семьи, которые имеют право на выплату, были осуществлены", - сказал М.Топилин журналистам в пятницу.

По его словам, это, в том числе, по 1 млн рублей из федерального бюджета, а также выплаты областного правительства и выплаты по линии владельца сгоревшего торгового центра.

Он добавил, что работа по назначению выплат подходит к концу. "Было быстро все организовано, были организованы пункты приема заявлений (...) Открыли счета просто всем и быстро помогли людям оформить документы, заявления, и я считаю, может быть, сегодня эта работа будет завершена уже окончательно", - сказал М.Топилин.