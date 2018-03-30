Ростовская область будет внедрять зарубежный опыт по гуманному решению проблем контроля численности безнадзорных животных

30.03.18 14:16

© РИА Новости. Владимир Песня

30 марта. Interfax-Russia.ru - Более 800 ветеринаров из России и зарубежья обсудили в Ростове-на-Дону методы гуманного контроля за численностью безнадзорных животных в рамках симпозиума "Единое здоровье".

"Мы пригласили экспертов-ветеринаров из зарубежных государств, чтобы они могли поделиться с нами своим опытом по обращению с безнадзорными животными. Система обращения с безнадзорными животными в Ростовской области уже сейчас претерпевает изменения и взяла курс на гуманное решение проблемы контроля их численности", - заявил журналистам в ходе симпозиума замминистра строительства и ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

В.Былков подчеркнул, что города Ростовской области уже переходят на новую систему работы с безнадзорными животными, отказываясь от негуманных методов. Предполагается, что бездомных животных будут отлавливать, осматривать, вакцинировать и стерилизовать. Выпускать животных после этого не планируется, однако, по мнению экспертов, держать их всю жизнь в неволе негуманно, а мест в приютах для их постоянного содержания всех кошек и собак не хватает.

"Сейчас мы не имеем возможность выпустить этих животных в среду обитания. Поэтому есть два варианта решения проблемы с безнадзорными животными. Первый - это пристройство животных новым хозяевам. Второй выход - это эвтаназия животных по ветеринарным показаниям", - добавил В.Былков.

В свою очередь, как рассказал журналистам представительница благотворительной организации Великобритании "Dogs Trust Worldwide" Нелли Маракаева, универсального решения проблемы контроля безнадзорных животных не существует, и очень многое зависит от культуры и различных факторов внутри страны.

"В Британии существует практика безвозвратного отлова с эвтаназией после 7-14 дней содержания, однако это тоже не является панацеей из-за существования безответственных владельцев животных", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на решение вопросов по оптимизации системы контроля за безнадзорными животными в Ростовской области выделено более 40 млн рублей. В частности, эти средства пойдут на увеличения количества мест для передержки животных. Если в 2017 году их было около 560, то в 2018 количество мест передержки вырастет примерно в три раза - до 1,5 тыс.