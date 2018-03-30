Шесть детсадов построят в Волгоградской области до конца 2018 года

30.03.18 14:11

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 марта. Interfax-Russia.ru - Шесть новых детских садов будут введены в эксплуатацию в Волгоградской области до конца текущего года, что обеспечит 865 мест для детей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

"Два новых детсада будут построены в Волгограде, один - в городе Волжском и еще три в сельских населенных пунктах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что детсады в микрорайонах "Санаторный" и "Долина" в Волгограде, а также в Волжском в ЖК "Радужный" возводятся в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Данные дошкольные образовательные учреждение обеспечат 745 мест для малышей.

Еще 120 мест будет создано за счет ввода в эксплуатацию детсадов в селах Веселово Камышинского района, Русская Дубневка Руднянского района и в станице Лапшинской Котовского района области.

Подрядчики уже определены и госконтракты на производство работ заключены.

Проектами в каждом здании предусмотрены две группы: младшая (для детей от 3 до 5 лет) и старшая (от 5 до 7 лет), а также залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок, медицинский кабинет, хозяйственные и административные помещения.

На прилегающей территории будут оборудованы спортивные и игровые площадки с навесами, установлены малые архитектурные формы.

"Таким образом, в отдаленных населенных пунктах создаются комфортные условия проживания для жителей, решаются задачи поддержки материнства и детства - стратегического приоритета развития Волгоградской области. Сегодня в области обеспечена и сохраняется 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет ", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в 2018-2019 годах на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для малышей от 2 месяцев до 3 лет из федерального бюджета региону будет выделено более 910 млн рублей. В настоящее время завершается работа по формированию перечня объектов.