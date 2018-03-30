Прокуроры выявили в 2017 году свыше 50 тыс. нарушений, связанных с необоснованными проверками бизнеса

30.03.18 14:43

© РИА Новости. Алексей Куденко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 13 тыс. чиновников наказаны в России в прошлом году за необоснованные проверки предпринимателей, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"При пресечении необоснованных проверок выявлено около 54 тыс. нарушений закона, допущенных контролирующими органами. Незаконно проведенными признаны 1018 проверок. По инициативе прокуроров 2323 должностных лица привлечены к административной ответственности, 10621 - к дисциплинарной", - говорится в сообщении надзорного ведомства по итогам совещания в Екатеринбурге при генеральном прокуроре РФ по вопросам защиты прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирской и Уральском федеральных округах.

Отмечается при этом, что "прокурорское вмешательство потребовалось для искоренения практики проведения правоохранительными органами внепроцессуальных проверок субъектов инвестиционной деятельности".

На совещании было сказано также, что в 2017 году прокуроры выявили по всей стране более 157 тыс. нарушений законов, обеспечивающих защиту прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 28 тыс. должностных лиц, возбуждено 126 уголовных дел.

"Массовый характер носили случаи несвоевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В результате прокурорского вмешательства в указанных федеральных округах погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным контрактам на сумму более

86 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По итогам совещания "решено принять дополнительные меры по организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов инвестиционной деятельности, направленные на повышение эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав инвесторов и пресечения нарушений законности". Их исполнение запланировано до 2019 года.