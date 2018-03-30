Поезд "Малый театр" запустили в московском метро

30.03.18 15:05

© РИА Новости. Валерий Мельников

30 марта. Interfax-Russia.ru - Московский метрополитен в пятницу запустил тематический поезд "Малый театр", который будет курсировать на Замоскворецкой линии.

"Именной состав запущен на Замоскворецкой линии, как одной из самых востребованных: в течение полугода он перевезет более 2 млн пассажиров. Благодаря особому оформлению они смогут проникнуться атмосферой Малого театра, посмотреть фотографии известных спектаклей и прочесть цитаты из произведений русских классиков", - цитирует пресс-служба метрополитена заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он выразил уверенность, что новый тематический поезд "понравится пассажирам, привыкшим к тому, что Московский метрополитен не только транспортное предприятие, но и часть культурной жизни столицы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, новый именной поезд "Малый театр" познакомит пассажиров с историей развития одного из ведущих театров России. "Вагоны поезда оформлены фотографиями спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре по пьесам Александра Островского, Антона Чехова, Максима Горького, Льва Толстого и других русских писателей. На стенах между окнами и дверьми размещены цитаты героев из классических произведений", - сказал собеседник агентства.

Отдельный вагон посвящен деятельности учреждения культуры во время Великой Отечественной войны: фронтовых бригадах, эскадрилье самолетов "Малый театр - фронту" и спектаклям на военную тематику, сообщили в пресс-службе метрополитена.