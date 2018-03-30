Трех "черных" риэлторов отправили за решетку за убийство пятерых клиентов в Прикамье

30.03.18 15:08

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Пермском крае признал сотрудников агентства недвижимости виновными в многоэпизодном хищении, уничтожении имущества и убийстве пяти обманутых клиентов, назначив им наказания в виде лишения свободы на сроки 16, 17 и 20 лет, сообщается в пресс-релизе Следственного управления СКР по региону в пятницу.

Суд установил, что два риэлтора под руководством своего начальника в 2015-2016 году проводили махинации с недвижимостью в Березниках и Усольском муниципальном районе Пермского края. В частности, обвиняемые обманом получали в собственность квартиры, а также похищали выручку с продажи жилья своих клиентов.

"После совершенных мошенничеств пять потерпевших были убиты участниками организованной группы. Всего в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признаны 10 человек", - отмечается в пресс-релизе.

В зависимости от роли и степени участия обвиняемые признаны виновными в особо крупном мошенничестве, умышленных уничтожении имущества и убийствах.

Директору агентства недвижимости назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и последующим ограничением свободы в течение одного года. Ее соучастники были осуждены к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее агентству "Интерфакс-Поволжье" в краевой прокуратуре сообщали, что общая сумма ущерба составила более 3,2 млн рублей.

Среди потерпевших были лица, злоупотребляющие алкоголем, пожилые и одинокие люди.