Каникулы для ульяновских школьников продлены до 6 апреля из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

30.03.18 15:22

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Учебный процесс в школах Ульяновской области отложен на неделю из-за высокого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На сайте регионального Минобразования и науки сообщается в пятницу, что на сегодняшний день эпидемический порог заболеваемости превышен в основном за счет детского населения.

На территории области зарегистрировано около 14 тыс. случаев ОРВИ, в том числе почти 7,7 тыс.- среди детей. Лабораторно подтверждено 44 случая гриппа.

В связи с этим решено продлить весенние каникулы в школах региона до 6 апреля.

"Благодаря таким своевременным мерам нам удаться стабилизировать ситуацию и избежать массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Екатерины Убы.

Кроме того, будет продолжена работа по проведению комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий во всех образовательных организациях и учреждениях культуры, добавила она.