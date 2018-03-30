Более 30 гидропостов начнут работать в апреле на Ставрополье

30.03.18 15:39

© РИА Новости. Игорь Агеенко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство природы Ставропольского края расширит сеть гидропостов в регионе на пять дополнительных стационарных пунктов наблюдения, сообщил глава Минприроды Андрей Хлопянов.

"Мы добавили к имеющимся 26 пять гидропостов, и с апреля их теперь будет 31", - сказал А.Хлопянов журналистам в пятницу.

Ранее сообщалось, что до 2020 года в регионе планируют ввести гидрологическую геоинформационную систему (гидро-ГИС), которая поможет контролировать ситуацию на водоемах края и облегчит прогнозирование возможных паводков. Для этого количество существующих гидропостов необходимо увеличить до 50.

По данным краевых властей, от наводнения в конце мая 2017 года на Ставрополье пострадали 28 населенных пунктов, полностью было затоплено свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 6,6 тыс. человек. Общий ущерб, нанесенный краю паводком, оценивается в 2,6 млрд рублей.