Почти 120 тыс. москвичей переселят за пять лет по программе реновации

30.03.18 15:46

© РИА Новости. Антон Денисов

30 марта. Interfax-Russia.ru - За пять лет по программе реновации жилья в Москве в новостройки переедут около 117 тыс. горожан, заявил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"В течение первых пяти лет с момента старта программы реновации жилого фонда в новостройки должны переехать около 117 тысяч москвичей. Первые переезды уже начались", - сказал С.Левкин.

Он напомнил, что на данный момент уже введены в эксплуатацию 24 дома, начинавшиеся строиться по другим городским программам.

"В настоящее время в этих домах завершаются работы по отделке по стандартам реновации, а также благоустройство прилегающих территорий", - отметил глава департамента.

По его словам, в общей сложности в этом году переселенцев смогут принять 32 дома в шести административных округах города.

"По нашим планам на 59 стартовых площадках программы реновации дома должны быть построены до конца 2019 года. Оставшиеся 177 стартовых площадок будут задействованы под строительство жилья в 2020-2021 гг.", - сказал С.Левкин.