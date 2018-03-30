Пятеро пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" остаются в больницах Кемерово

30.03.18 16:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 марта. Interfax-Russia.ru - В стационарах кемеровских больниц в настоящее время осталось пять человек, пострадавших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", включая двоих детей, которые в скором времени могут быть выписаны в удовлетворительном состоянии, заявила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

"На сегодняшний день осталось в стационарах пять человек, их состояние лёгкое и средней тяжести"- сказал она.

"Самые два тяжёлых пациента, которые были в коматозном состоянии на искусственной вентиляции лёгких, мальчик 11-лет, Сережа, и 18-летний молодой человек Ваня Заварзин, они в состоянии пока средней тяжести, но уже переход в удовлетворительное состояние",- добавила министр.

По ее словам, они находятся в ясном сознании, с ними их близкие.

"В ближайшее время, я так надеюсь, будут уже выписаны в удовлетворительном состоянии",- сказала В.Скворцова.