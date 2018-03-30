Перебои в энергоснабжении возможны в апреле-мае на западе Крыма из-за работ на ЛЭП

30.03.18 16:08

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Периодические отключения электричества в Евпатории и Сакском районе Крыма вероятны в апреле-мае из-за выполнения работ по строительству и реконструкции ЛЭП, сообщила пресс-служба "Крымэнерго" в пятницу.

"Строительство и реконструкция высоковольтных линий для выдачи мощности расширяющейся Сакской ТЭЦ потребовали введения в регионе ремонтных режимов работы в апреле-мае. Перебои в энергоснабжении потребителей возможны при устранении возникающих технологических нарушений для оперативных переключений и запуска резервных источников электроснабжения потребителей", - говорится в пресс-релизе.

Приведены в повышенную готовность резервные источники систем электроснабжения (РИСЭ).

"Оповещены городские и районные администрации, которые в случае возникновения дефицита мощности обеспечат работу ответственного персонала и пуск своих РИСЭ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, "Крымэнерго" предупреждает, что днем 2 и 3 апреля будут планово отключаться потребители сакского поселка городского типа Новофедоровка.

"В период монтажа технологически сложного участка новой линии электропередачи необходимо отключение смежных ЛЭП", - поясняют энергетики.

"Крымэнерго" просит жителей западного Крыма с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Население Евпатории - более 106 тысяч человек, Сакского района - свыше 76 тысяч.

Как сообщалось, компания "КрымТЭЦ" занимается расширением ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" с установкой ПГУ-120 МВт. Ожидается, что первая очередь объекта начнет работу и выдачу мощности в энергосистему Крыма в ближайшее время, вся станция - к ноябрю текущего года. Проект обойдется в 14 млрд рублей.