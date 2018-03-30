Два десятка школ и детсадов строятся в "новой" Москве

30.03.18 16:14

© РИА Новости. Алексей Исаев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Два десятка школ и детских садов строятся в настоящее время на присоединенных к столице территориях, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас на новой территории сейчас строится примерно 20 новых школ и детских садов. Причем больше половины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средств инвесторов в рамках комплексного развития территории", - сказал М.Хуснуллин.

По словам главы стройкомплекса, до конца 2020 года в Троицком и Новомосковском административных округах планируется построить около 50 различных объектов социального назначения.

Как сообщалось, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел логистический центр во Внуково и ознакомился с ходом строительства соцобъектов в городе Московский.

"За шесть лет нашей работы население "новой" Москвы выросло с 250 до 350 тыс. человек. Одновременно с этим на новых территориях появилось 100 тыс. новых рабочих мест, построены десятки школ, детских садов, поликлиник, открыты две станции метро. Логистический центр во Внуково, новая школа и детские сады в Московском - это хорошие примеры комплексной застройки и создания качественной городской среды", - отметил С.Собянин.