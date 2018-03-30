Война дипломатов: РФ высылает 60 дипломатов США и закрывает консульство в Питере
  
Перспективный регион: одной из главных тем КЭФ-2018 станет развитие Сибири до 2024 года
   
Проверить и исправить: правительство ужесточит требования к ТРЦ после пожара в "Зимней вишне"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
30.03.18 16:23

Уровень сероводорода в воздухе в районе свалки в Волоколамском районе в феврале-марте превышал нормы почти в 2,5 раза

© РИА Новости. Максим Блинов
30 марта. Interfax-Russia.ru - Уровень сероводорода в воздухе в районе свалки "Ядрово" в феврале-марте превышал допустимые нормы в 1,5-2,5 раза, говорится в ответе Роспотребнадзора на запрос Совета по правам человека при президенте РФ.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил ответ Роспотребнадзора об экологической обстановке вблизи полигона твердых бытовых отходов "Ядрово", который расположен в Волоколамском районе Московской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ.

В ведомстве отметили, что с 23 февраля по 21 марта лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии Московской области" провели 645 исследований атмосферного воздуха на ближайшей территории жилой застройки.

"По результатам исследований на ул. Возмище и ул. Озерная Волоколамска выявлены превышения гигиенических нормативов (ПДК) по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе от 1,5 до 2,5 раз", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что, по данным министерства здравоохранения Московской области на 21 марта, в приемное отделение центральной районной больницы Волоколамска обратилось 76 детей из пяти школ города, основными жалобами при обращении были головная боль, головокружение и тошнота.

"Дети осмотрены специалистами... Подавляющее большинство детей имели отягощенный соматический (аллергологический) анамнез. Врачами-специалистами выставлены диагнозы: функциональные нарушения ЖКТ, атопический дерматит, аллергический ринит, головная боль напряжения, вегето-сосудистая дистония, реконвалесценты ОРЗ. В целях диагностики возможного химического отравления, врачами запланированы дополнительные токсикологические исследования крови пациентов и консультации аллерголога, невролога, гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.03.18 16:14
Два десятка школ и детсадов строятся в "новой" Москве
.
  30.03.18 15:46
Почти 120 тыс. москвичей переселят за пять лет по программе реновации
.
  30.03.18 15:05
Поезд "Малый театр" запустили в московском метро
.
  30.03.18 13:36
Режим работы станции метро "Комсомольская"-кольцевая изменится с понедельника
.
  30.03.18 13:16
За 6 лет в Новой Москве построены десятки школ, детсадов и поликлиник
.
  30.03.18 12:06
Любительская велогонка "Садовое кольцо" возрождается в Москве
.
  30.03.18 11:17
Март попрощается с Москвой снегопадом
.
  30.03.18 10:30
Три станции юго-восточного участка "фиолетовой" ветки московского метро на день раньше открыли для пассажиров
.
  30.03.18 09:34
Москвичи могут делиться с читальнями прочитанными книгами
.
  29.03.18 16:35
Московские следователи направили в суд дело о присвоении 202 миллионов рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket