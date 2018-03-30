Уровень сероводорода в воздухе в районе свалки в Волоколамском районе в феврале-марте превышал нормы почти в 2,5 раза

30.03.18 16:23

© РИА Новости. Максим Блинов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Уровень сероводорода в воздухе в районе свалки "Ядрово" в феврале-марте превышал допустимые нормы в 1,5-2,5 раза, говорится в ответе Роспотребнадзора на запрос Совета по правам человека при президенте РФ.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил ответ Роспотребнадзора об экологической обстановке вблизи полигона твердых бытовых отходов "Ядрово", который расположен в Волоколамском районе Московской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ.

В ведомстве отметили, что с 23 февраля по 21 марта лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии Московской области" провели 645 исследований атмосферного воздуха на ближайшей территории жилой застройки.

"По результатам исследований на ул. Возмище и ул. Озерная Волоколамска выявлены превышения гигиенических нормативов (ПДК) по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе от 1,5 до 2,5 раз", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что, по данным министерства здравоохранения Московской области на 21 марта, в приемное отделение центральной районной больницы Волоколамска обратилось 76 детей из пяти школ города, основными жалобами при обращении были головная боль, головокружение и тошнота.

"Дети осмотрены специалистами... Подавляющее большинство детей имели отягощенный соматический (аллергологический) анамнез. Врачами-специалистами выставлены диагнозы: функциональные нарушения ЖКТ, атопический дерматит, аллергический ринит, головная боль напряжения, вегето-сосудистая дистония, реконвалесценты ОРЗ. В целях диагностики возможного химического отравления, врачами запланированы дополнительные токсикологические исследования крови пациентов и консультации аллерголога, невролога, гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра", - сообщили в Роспотребнадзоре.