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30.03.18 16:35

Объекты индустрии гостеприимства к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону станут наследием туризма региона - власти

© РИА Новости. Игорь Зарембо
30 марта. Interfax-Russia.ru – Готовность объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростовской области составляет 99%, сообщил журналистам в ходе XXI международного фестиваля туризма "Мир без границ" заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко.

"Все, что здесь происходит, мы хотели бы, чтобы проходило под эгидой чемпионата мира. Готовность Ростовской области к ЧМ – практически 99%, все инфраструктурные объекты построены: аэропорт "Платов", "Ростов-Арена", вся левобережная зона города. Мы видим здесь точку роста ростовской агломерации и наследие будущего Ростова-на-Дону", - сказал Ю.Молодченко.

Он отметил, что в стратегии-2030 Ростовской области туризму посвящен целый раздел, он касается прежде всего внутреннего туризма.

"Мы видим здесь большой потенциал для развития экономики области. В развитых странах до 10% экономики занимает туризм, мы должны к этому стремиться. Синергия всех аспектов индустрии гостеприимства будет работать на развитие туризма области в будущем", - сказал замгубернатора.

По его словам, в этом году на выставке впервые отдельно выставляются семь муниципалитетов Ростовской области, они представляют в первую очередь туристский потенциал своей территории.

Турпоток Ростовской области сегодня составляет порядка 1,2 млн человек, в основном он включает деловой туризм. Власти региона к 2024 году планируют довести его до 1,5 млн, к 2030 года - до двух млн человек в год.

В ходе конгресса состоялась презентация нового бренда с логотипом в виде красного коня, он символизирует степные просторы региона. Также в рамках создания бренда обновлено позиционирование региона и его потенциала для представления на внутреннем и внешнем туристическом рынке.

XXI международная выставка-фестиваль "Мир без границ" проходит в Ростове-на-Дону 30-31 марта. В его рамках во второй раз проходит конгресс "Россия вдохновляет", на котором эксперты РФ обсуждают вопросы развития туризма.

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