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30.03.18 17:31
Аннулирована лицензия ЧОПа, охранявшего сгоревший в Кемерово торговый центр
"Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы", - написал А.Хинштейн на своей странице в Twitter.
Ранее советник главы Росгвардии сообщал, что после пожара сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетели в Кемерово для оценки правомерности осуществления деятельности частной охранной организации "Центр защиты".
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Пять человек из нескольких десятков пострадавших продолжают лечение в больницах региона.
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