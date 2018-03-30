Аннулирована лицензия ЧОПа, охранявшего сгоревший в Кемерово торговый центр

30.03.18 17:31

© РИА Новости. Алексей Филиппов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Росгвардия подготовила документы в суд для ликвидации частного охранного предприятия (ЧОП), охранявшего сгоревший в Кемерово торговый центр "Зимняя вишня", однако предприятие ликвидировалось само, заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы", - написал А.Хинштейн на своей странице в Twitter.

Ранее советник главы Росгвардии сообщал, что после пожара сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетели в Кемерово для оценки правомерности осуществления деятельности частной охранной организации "Центр защиты".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Пять человек из нескольких десятков пострадавших продолжают лечение в больницах региона.