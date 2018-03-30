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30.03.18 17:33
Более 1,2 тыс. жителей Алтайского края пока не могут вернуться в свои дома из-за паводка
"В крае подтоплено 1 тыс. 825 приусадебных участков, 467 жилых домов. За сутки количество подтопленных населенных пунктов снизилось, это связано со вскрытием малых рек и стоком больших объемов талых вод. Остаются эвакуированными 1 тыс. 255 человек, из них - 102 ребенка. Люди находятся в шести пунктах временного размещения. Организована работа 18 групп психологов", - говорится в сообщении.
Людей готовы принять еще 59 пунктов временного размещения вместимостью более 8 тыс. человек.
Паводок в Алтайском крае ликвидируют 1 тыс. 393 человека, 494 единицы техники.
24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта - режим ЧС. МЧС прогнозирует стабилизацию обстановки не ранее апреля.
Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления.
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