Цивилев назначен врио губернатора Кемеровской области после отставки Тулеева

01.04.18 10:01

© РИА Новости. Алексей Никольский

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области.

Ранее в воскресенье кемеровская обладминистрация сообщила, что А.Тулеев направил президенту заявление об отставке по собственному желанию.

Своим указом В.Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области замглавы региона Сергея Цивилева.

"В связи с заявлением губернатора Кемеровской области А.Тулеева о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: принять отставку губернатора Кемеровской области А.Тулеева по собственному желанию", - говорится в тексте указа.

"Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области", - отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.