Почти 50 населенных пунктов Алтайского края остаются подтопленными паводком в Алтайском крае

01.04.18 10:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Больше недели в Алтайском крае борются с подтоплением территорий паводковыми водами, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

"Остаются подтопленными 834 приусадебных участка и 15 жилых домов в 46 населенных пунктах Краснощековского, Усть-Пристанского, Зонального, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Усть-Калманского, Целинного, Смоленского, Первомайского, Алейского районах, в городах Бийске и Рубцовске", - сказали в ведомстве.

Последствия паводка в регионе ликвидируют 1 тыс. 449 человек и более 500 единиц техники.