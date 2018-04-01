Врио губернатора Кемерово пообещал сделать все для строжайшего наказания виновных в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

01.04.18 14:15

© РИА Новости. Максим Киселев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио Кемеровского губернатора Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновных в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

"Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Будет предоставлена вся информация, чтобы наказать виновных", - сказал в Кемерово С.Цивилев.

"Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку", - подчеркнул он.

"Я хочу заверить всех вас, каждого жителя области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. (. . .) Убежден, что только в диалоге с людьми мы сможем укрепить благосостояние жителей области, обеспечить их безопасность, заложить основу для развития новых поколений кемеровчан", - сказал врио губернатора.

"Считаю необходимым подчеркнуть, что прямое общение с жителями является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата", - добавил он.

Известно, что представители администрации Кемеровской области и бизнеса, а также главы городов Кузбасса соберутся в понедельник на представление временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Цивилева, сообщили "Интерфаксу" в местных органах власти.

"Завтра будет встреча полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе с представителями региональной и муниципальной власти региона. На этой встрече им будет представлен и.о. губернатора", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на встречу приглашены мэры городов Кузбасса, заместители губернатора региона и начальники департаментов. Встреча пройдет в зале заседаний Совета народных депутатов Кемеровской области в 12:00 по местному времени.