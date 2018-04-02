Плохое самочувствие водителя могло стать причиной автоаварии с автобусом на Ставрополье

02.04.18 08:46

© РИА Новости. Саид Царнаев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Причиной аварии с участием рейсового автобуса, ехавшего по маршруту "Кисловодск-Сочи", и зерновоза могло стать плохое самочувствие водителя автобуса, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

"По одной из рассматриваемых версий, причиной совершения ДТП с участием рейсового автобуса Кисловодск - Сочи, стало резкое ухудшение самочувствия 58-и летнего водителя Неоплана, который впоследствии скончался в карете скорой помощи", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу в 17:05 мск в Андроповском районе на трассе "Кавказ" вблизи поворота на село Солуно-Дмитриевское произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля - зерновоза. В автобусе на момент столкновения находилось 14 человек, из них 1 ребенок. Водитель автобуса скончался в "скорой", травмы получили три пассажира автобуса.

Следственное управление СК РФ по краю сообщает, что по факту аварии проводится проверка.