Строительный кран упал в центре Казани, никто не пострадал

02.04.18 08:50

© РИА Новости. Максим Блинов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Падение подъемного крана произошло на одной из строительных площадок в Казани, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в ГУ МЧС России по Татарстану.

"Накануне в 8:45 мск поступило сообщение о падении строительного крана на строительной площадке на улице Тукая, 31 в Казани", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, стоящие рядом здания не пострадали.

"Стрела крана упала в нескольких сантиметрах от стены гостиницы. Удачное стечение обстоятельств", - отметил собеседник агентства.