Врио главы Кемеровской области Цивилева представят чиновникам и бизнесу в понедельник

02.04.18 08:54

© РИА Новости. Владимир Трефилов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Представители администрации Кемеровской области и бизнеса, а также главы городов Кузбасса соберутся в понедельник на представление временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Цивилева, сообщили "Интерфаксу" в местных органах власти.

"Завтра будет встреча полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе с представителями региональной и муниципальной власти региона. На этой встрече им будет представлен и.о. губернатора", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на встречу приглашены мэры городов Кузбасса, заместители губернатора региона и начальники департаментов. Встреча пройдет в зале заседаний Совета народных депутатов Кемеровской области в 12:00 по местному времени.