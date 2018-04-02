В МЧС заявляют о некорректной работе пожарной сигнализации в ТРЦ в Кемерово, которая была переведена в ручной режим

02.04.18 09:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошёл пожар, унёсший жизни 64 человек, сработала некорректно, она была переведена в ручное управление, сообщил директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

"Говорить о многом, до окончания следствия, думаю, было бы преждевременно. Но кое-что уже известно. Например, некорректная работа пожарной сигнализации",- сказал Р. Енисеев в интервью "Российской газете".

По его словам, сигнализация была переведена в ручное управление, и сигнал о пожаре поступил к охраннику на пульт на первый этаж.

"Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы. Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов",- подчеркнул представить МЧС.

Р. Еникеев добавил, что охранник ТРЦ этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре.

По словам Р.Еникеева, система сигнализации в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, могла быть неисправна с 19 марта.

"Я так понимаю, что с 19 марта она (сигнализация -ИФ) начала давать сбои и посылать ложные срабатывания и ее отключили, переведя в ручной режим",- сказал Р. Еникеев в интервью "Российской газете"

По его словам, с точностью установить, была ли сигнализация неисправна, можно будет только, когда полностью "снята" информация всех событий с контрольного прибора сигнализации.

"Его ( контрольный прибор сигнализации- ИФ) изъяли следователи Следственного комитета. Он не пострадал. Сейчас его расшифровывают",- добавил представитель МЧС.

Он также рассказал, что сигнализация не должна была быть отключена . "Это обязательное требование. Если сигнализация сработала, то в автоматическом режиме немедленно должно было включиться управление всеми инженерными системами, включая систему оповещения и дымоудаления",- добавил он.