Кемеровчане, спасавшие людей на пожаре, получили награды СКР

02.04.18 09:17

© РИА Новости. Александр Полегенько

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава СКР Александр Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей во время пожара в торговом центре в Кемерово.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе визита в Кемерово отдельно встретился с людьми, которые в экстремальной ситуации не растерялись и, рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм, сами того не осознавая", - сообщила в субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Среди награжденных - работник одного из залов 3-го этажа Александр Калачев, который побежал на этаж выше и вывел несколько семей из зоны пожара. Также глава СКР наградил аниматора детской игровой комнаты Кристину Никитину, курсанта кадетского корпуса Дмитрия Полухина, сотрудника обувного магазина Фарзона Салимова.

Вручив героям ведомственные награды, А.Бастрыкин подчеркнул, что эти медали - боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.