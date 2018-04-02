|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.04.18 09:17
Кемеровчане, спасавшие людей на пожаре, получили награды СКР
"Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе визита в Кемерово отдельно встретился с людьми, которые в экстремальной ситуации не растерялись и, рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм, сами того не осознавая", - сообщила в субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Среди награжденных - работник одного из залов 3-го этажа Александр Калачев, который побежал на этаж выше и вывел несколько семей из зоны пожара. Также глава СКР наградил аниматора детской игровой комнаты Кристину Никитину, курсанта кадетского корпуса Дмитрия Полухина, сотрудника обувного магазина Фарзона Салимова.
Вручив героям ведомственные награды, А.Бастрыкин подчеркнул, что эти медали - боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket